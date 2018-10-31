Український легкоатлет Бондаренко після операції розпочав підготовку до Олімпіади-2020: відео

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2016 український стрибун у висоту Богдан Бондаренко розпочав підготовку до Олімпійських ігор-2020.

У своєму Facebook висотник поділився відео, де проводить один з перших стрибків на шляху до Ігор-2020 у Токіо.

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"Перші стрибки після довгої перерви на шляху до Токіо", – підписав відео Бондаренко.

Нагадаємо, що через травму коліна Богдан Бондаренко пропустив літній сезон-2018/2019 і не виступав на чемпіонаті Європи в Берліні.

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