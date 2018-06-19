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Український лоукостер SkyUp літатиме на Кіпр, в Барселону і в Батумі

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Український лоукостер SkyUp літатиме за трьома міжнародними напрямками
Український лоукостер SkyUp літатиме за трьома міжнародними напрямками / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Національний авіаперевізник SkyUp здійснюватиме регулярні авіаперевезення за трьома міжнародними напрямками.

Про це під час прес-конференції у Києві повідомив власник авіакомпанії SkyUp Юрій Альба.

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Він уточнив, що перші регулярні рейси будуть здійснюватися за маршрутами Київ – Одеса та Харків – Одеса. Точної дати старту рейсів поки не називають, за прогнозами, це буде перша декада липня.

Ціни квитків на рейси по Україні стартуватимуть від 499 гривень. Ціни на міжнародні рейси, поки не озвучують.

Як пояснив власник SkyUp, ціни формуватимуться на основі лоукост-моделі, коли пасажир сам обиратиме необхідну йому послугу за принципом конструктора.

Я сподіваюся, що названі рейси розпочнуть літати у першій декаді липня. Адже в авіасфері є проблеми в організації і не все відбувається в ті терміни, як планується. Від 499 гривень будуть коштувати внутрішні рейси. Ціна міжнародних перельотів ще підраховується,
– уточнив Альба.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що комісія Державіаслужби задовольнила всі заявки авіакомпанії SkyUp на отримання прав на польоти у 55 регулярних та чартерних маршрутах.

Теги: Новини України авіація Подорожі
Джерело: 24 Канал
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