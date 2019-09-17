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      Український лоукостер SkyUp відкриває рейси в Тель-Авів: звідки та за скільки можна буде літати

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      Лоукостер SkyUp літатиме до Тель-Авіва зі Львова та Запоріжжя
      Лоукостер SkyUp літатиме до Тель-Авіва зі Львова та Запоріжжя / ITC.ua

      Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала регулярні рейси до одного з найбільших адміністративних центрів Ізраїлю – Тель-Авіва. Сюди можна буде літати зі Львова та Запоріжжя.

      За інформацією пресслужби перевізника, вони виконуватимуть рейси щочетверга та щонеділі. З 24 листопада розпочнуться польоти зі Львова, а з 5 грудня – з Запоріжжя.

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      Вартість квитків зі Львова стартує від 2 402 гривень в один бік, а з Тель-Авіва до столиці західної України – від 2 428 гривень. З та до Запоріжжя літати буде дещо дешевше. Ціна таких польотів становитиме 2 377 гривень і 2 453 гривні відповідно.

      Зауважимо, що у цю ціну квитка не входить багаж. Білети вже можна придбати на сайті SkyUp Airlines.

      Як підкреслють представники лоукост-перевізника, в Тель-Авіві українці можуть прогулятися красивою набережною, відвідати давній порт Яффо та спробувати смачну шакшуку. Крім того, можна відвідати й Єрусалим, відстань до якого становить лише 60 кілометрів.

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      Додамо, що раніше SkyUp оголосив про відкриття нових рейсів з України до Об'єднаних Арабських Еміратів. Зокрема, мають з'явитися нові маршрути зі Львова, Харкова та Запоріжжя.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Ізраїля авіація SkyUp
      Джерело: 24 канал
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