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      Український лучник завоював срібло на Кубку світу, перемігши титулованих спортсменів

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      Український лучник завоював срібло на Кубку світу
      Український лучник завоював срібло на Кубку світу / xsport.ua

      Український лучник Сергій Макаревич став срібним призером етапу Кубка світу у французькому Німі. На шляху до фіналу українець переміг декількох титулованих спортсменів.

      Упродовж турніру Макаревич, який був посіяний під 28-м номером, пройшов володаря трьох медалей Олімпійських ігор і п'ятиразового переможця фіналів Кубка світу американця Брейді Еллісона та розібрався з кривдником свого співвітчизника Олексія Гунбіна – голландцем Джонахом Уілтагеном, інформує Xsport.

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      У півфіналі українець був єдиним лучником не з Південної Кореї і переміг першого сіяного Хана Жаеопа в п'яти сетах – 7:3 (30:30, 30:30, 29:28, 30:30, 30:29), при чому в чотирьох сетах з п'яти Макаревич вибивав 30 очок з 30.

      У фіналі українець зустрівся з чемпіоном Олімпійських ігор в команді і чемпіоном світу в індивідуальних змаганнях Лі Сюньюнем і поступився в чотирьох сетах – 2:6 (30:30, 29:30, 30:30, 28:29).

      У підсумку, Макаревич завоював свою першу в кар'єрі медаль Кубка світу – срібло, тоді як для Сюньюня золото у Франції стало вже десятим на такому рівні. Наступний етап Кубка світу відбудеться у США в Лас-Вегасі 8-9 лютого.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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