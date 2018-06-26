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Український мандрівник здійснив неймовірну подорож на каяку: деталі експедиції

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У Дніпрі зустріли мандрівника Сергія Гордієнка. Він плив Дніпром із Одеси майже два місяці та здолав на каяку понад тисячу кілометрів.

Чоловік був наодинці, на суші зупинявся для відпочинку і для того, щоб поділитися досвідом із такими ж ентузіастами, як і сам. 

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Два місяці наодинці з водою та своїм найкращим другом – одномісним довгим човном – каяком. До Монастирського острову у Дніпрі чоловік дістався з Одеси.

Жити в цьому човні як на яхті – неможливо. Можливо тільки терпіти, терпіти доти, доки це можливо. Найдовше для мене – це було 3-4 доби за берегом,
– розповів мандрівник Сергій Гордієнко.

Для Сергія ця експедиція не перша. Чоловік "не злазить" з плавзасобів більше 45 років. У січні він завершив свою піврічну мандрівку до Батумі, здолавши на каяку аж 4 тисячі кілометрів! Від Дніпра до Одеси, Румунії, Болгарії, Туреччини і, зрештою, Грузії. Втім, сьогодні Сергій каже, що українська експедиція Дніпром була аж ніяк не легша.

подорожі гордієнко
Каяк мандрівника

гордієнко мандрівник
З відео з власного архіву мандрівника

Заледве діставшись пункту призначення, Сергій уже складає плани на наступну експедицію. Вона буде в рази масштабнішою. Триватиме понад рік, адже маршрут пройде через Середземне море.Втім, найближча мета чоловіка – відпочити та як слід виспатись.

Більше – дивіться у сюжеті.

 

Теги: Новини України Водний транспорт Подорожі Новини Дніпра Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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