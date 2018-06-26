Український мандрівник здійснив неймовірну подорож на каяку: деталі експедиції

У Дніпрі зустріли мандрівника Сергія Гордієнка. Він плив Дніпром із Одеси майже два місяці та здолав на каяку понад тисячу кілометрів.

Чоловік був наодинці, на суші зупинявся для відпочинку і для того, щоб поділитися досвідом із такими ж ентузіастами, як і сам.

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Два місяці наодинці з водою та своїм найкращим другом – одномісним довгим човном – каяком. До Монастирського острову у Дніпрі чоловік дістався з Одеси.

Жити в цьому човні як на яхті – неможливо. Можливо тільки терпіти, терпіти доти, доки це можливо. Найдовше для мене – це було 3-4 доби за берегом,

– розповів мандрівник Сергій Гордієнко.

Для Сергія ця експедиція не перша. Чоловік "не злазить" з плавзасобів більше 45 років. У січні він завершив свою піврічну мандрівку до Батумі, здолавши на каяку аж 4 тисячі кілометрів! Від Дніпра до Одеси, Румунії, Болгарії, Туреччини і, зрештою, Грузії. Втім, сьогодні Сергій каже, що українська експедиція Дніпром була аж ніяк не легша.



Каяк мандрівника



З відео з власного архіву мандрівника

Заледве діставшись пункту призначення, Сергій уже складає плани на наступну експедицію. Вона буде в рази масштабнішою. Триватиме понад рік, адже маршрут пройде через Середземне море.Втім, найближча мета чоловіка – відпочити та як слід виспатись.

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