Український металобрухт йде в невизнане Придністров'я, – голова об'єднання підприємств

За словами Каленкова, таке положення справ б'є по українській металургії, ставлячи її в невигідні умови.

85% українського експорту металобрухту в квітні пішло в невизнане Придністров'я. Про це заявив глава об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Каленкова, таке положення справ б'є по українській металургії, ставлячи її в невигідні умови.

"Велика частина – 85 відсотків – у квітні металобрухту пішла на Придністровський завод. Придністров'я – це, ну, фактично це анклав, військовий російський анклав. Тим більше це неприємно, тому що росіяни фактично дотують і спонсорують всі енергоносії на цьому заводі. Тому поставляючи лом туди, ми наші підприємства ставимо в явно невигідні умови", – заявив Каленков.

За словами Каленкова, прийнятий парламентом закон про продовження підвищення експортного мита – це крок у наведенні порядку використання стратегічної сировини – металобрухту, в той час як масовий вивіз брухту в невизнане Придністров'я – це удар по обороноздатності країни.

"Поставляючи лом туди, ми наші підприємства ставимо в явно невигідні умови. Тим більше, які підприємства? В основному залежні від брухту електросталеплавильні потужності, наприклад, "Дніпроелетросталь" у місті Запоріжжі. Вона виробляє метал для нашої оборонної промисловості, бронь і так далі. Через ціни на металобрухт, часто вони змушені випускати менше продукції, йти в простій", – заявив Каленков.

Закон про продовження підвищеного експортного мита на металобрухт до 42 євро/тонну, за який проголосували різні парламентські фракції, за словами експертів, є прикладом грамотної проукраїнської державної політики і здатний зберегти обсяг цієї стратегічної сировини всередині країни.

Закон для вступу в силу вимагає підписання спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, а потім президентом Петром Порошенком.

"Закон чекає на підпис Парубія. Я сподіваюся, що в найближчий час його підпише Парубій. Потім він буде переданий в Адміністрацію президента. Я дуже сподіваюся, що не буде жодних затримок, і Адміністрація президента так само прийме правильне рішення в цьому напрямку", – заявив Каленков.