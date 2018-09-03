Український мобільний локатор купили для потреб армії США

Командування, що відповідає за закупівлі для Армії США купило в Україні мобільний 3D-оглядовий радіолокатор 36Д6М1-1.

Про це повідомило видання Defence Blog.

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Зазначається, що локатор кругового огляду виготовлено українським державним підприємством "Науково виробничий комплекс "Іскра".

Техніка призначена для виявлення та розпізнавання цілей на малих та середніх висотах за умов впливів активних та пасивних перешкод. Система здатна видавати координатну та трасову інформацію.

Радіолокатор призначений для роботи у складі сучасних автоматизованих систем ППО та для видачі вказівок зенітно-ракетним комплексам.