11:01
13 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
  • п'ятниця
    2°C -3°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, 12 березня
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, 12 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Український мультфільм зібрав рекордні 21 мільйона гривень

1217 Читать новость на русском
"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" / Фото з вільних джерел

Мультфільм українського виробництва "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" впродовж кілька днів прокату зібрав понад 21 мільйон гривень.

Таким чином він, він побив рекорд серед українських фільмів. Такі дані озвучив голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко у Facebook.

Читайте також: "Чорна Пантера" може очолити список найкасовіших фільмів 2018 року

"Викрадена принцеса" за перший вікенд зібрала 21 489 581 гривень, 285 784 глядачів! Для порівняння, "Коко" за перший вікенд — 10 234 409 гривень, 134 726 глядачів. І так, я в курсі, що вікенд був "довгий", але це все одно неймовірно крутий результат для українського фільму на власному ринку!", — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у мережі з’явився перший офіційний трейлер українського анімаційного фільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук