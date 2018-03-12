Український мультфільм зібрав рекордні 21 мільйона гривень

Мультфільм українського виробництва "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" впродовж кілька днів прокату зібрав понад 21 мільйон гривень.

Таким чином він, він побив рекорд серед українських фільмів. Такі дані озвучив голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко у Facebook.

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"Викрадена принцеса" за перший вікенд зібрала 21 489 581 гривень, 285 784 глядачів! Для порівняння, "Коко" за перший вікенд — 10 234 409 гривень, 134 726 глядачів. І так, я в курсі, що вікенд був "довгий", але це все одно неймовірно крутий результат для українського фільму на власному ринку!", — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у мережі з’явився перший офіційний трейлер українського анімаційного фільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".