Український нападник готовий відмовити "Шахтарю" заради "Динамо"

Український нападник казахстанського "Кайрата" Адерінсола Есеола заявив, що готовий повернутися грати в український чемпіонат.

Нападник у програмі "Мильний футбол" від Football Hub розповів, що, вибираючи між "Шахтарем" і "Динамо", перейшов би в київський клуб.

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"Звичайно, є різниця, є переваги. Колишніх динамівців не буває. Так що це риторичне питання. Все-таки "Динамо", – сказав Есеола.

Нагадаємо, що Есеола був гравцем"біло-синіх" у сезоні 2009/10, однак за київський клуб не зіграв жодного матчу.

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