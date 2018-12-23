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      Український нападник готовий відмовити "Шахтарю" заради "Динамо"

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      Український нападник готовий відмовити "Шахтарю" заради "Динамо"
      / Динамо Киев от Шурика

      Український нападник казахстанського "Кайрата" Адерінсола Есеола заявив, що готовий повернутися грати в український чемпіонат.

      Нападник у програмі "Мильний футбол" від Football Hub розповів, що, вибираючи між "Шахтарем" і "Динамо", перейшов би в київський клуб.

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      "Звичайно, є різниця, є переваги. Колишніх динамівців не буває. Так що це риторичне питання. Все-таки "Динамо", – сказав Есеола.

       

       

      Нагадаємо, що Есеола був гравцем"біло-синіх" у сезоні 2009/10, однак за київський клуб не зіграв жодного матчу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Динамо Шахтар Футбол
      Джерело: 24 Канал
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