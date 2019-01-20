Український нападник Селезньов вдало дебютував в Іспанії за "Малагу": відеоогляд матчу

Український форвард Євген Селезньов дебютував за свій новий клуб – іспанську "Малагу". Гравець вийшов на заміну у другому таймі у матчі проти "Луго" а його команда здобула вольову перемогу.

Вже на 8-ій хвилині "Малага" пропустила гол – відзначився Хосете. Однак згодлом він стане антигероєм матчу, отримавши вилучення у другому таймі.

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Селезньов вийшов на заміну на 67-ій хвилині. До цього часу рахунок вже був рівним – Адріан відзначився після пасу Бланко-Лещука. Останній – нападник, якого "Малага" орендувала у донецького "Шахтаря".

Вже після цього було вилучення і переможний гол Харпера.

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Щодо Селезньова, то він не відзначився активними діями у матчі. Однак головний тренер "Малаги" Хуан Лопес Муніс залишився задоволений грою українця.

"Він принесе нам багато користі. Попереду довгий відрізок сезону. Селезньов тільки приїхав. Йому необхідно багато працювати, щоб дістатися до рівня фізичної і тактичної підготовки партнерів. Але він горить бажанням радувати команду своєю працею. Ми повинні дати йому час, спокій... Він відмінно знає, що робить і чого хоче. Згодом, коли Євген буде готовий, він обов'язково отримає свій ігровий час", – заявив після матчу Хуан Лопес Муніс.

Відеоогляд матчу Малага – Луго

Варто зазначити, що завдяки цій перемозі "Малага" піднялася на першу місце у Сегунді. Однак її може обійти "Гранада" та "Альбасете" Романа Зозулі.

Щодо "Луго", то команда на 15-ій позиції. Саме цей клуб продав українського захисника Василя Кравця в "Леганес". Натомість може купити іншого лівого захисника "Карпат" Ореста Лебеденка.

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