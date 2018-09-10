Український олімпійський чемпіон Абраменко одружився на 21-річній росіянці: фото

Олімпійський чемпіон Пхенчхану-2018 з фрістайлу Олександр Абраменко одружився з російською спортсменкою Олександрою Орловою.

За словами Олександра, весілля вони зіграли у п'ятницю, 7 вересня.

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"На одного завидного жениха стало менше! Тепер моє серце належить їй!", – написав український спортсмен у Facebook.

Зазначимо, що 21-річна Олександра Орлова теж виступала в категорії фрістайл на Олімпійських іграх у Пхьончхані, де представляла збірну Росії. На питання миколаївському олімпійцеві, чи збирається його дружина міняти громадянство, він коротко відповів "ПМЖ".

Українець Абраменко одружився на 21-річній росіянці Орловій

Абраменко та Орлова зіграли весілля у Києві

Хто такий Олександр Абраменко?29-річний український спортсмен, що виступає у фрістайлі. 18 лютого він приніс Україні першу золоту медаль на Олімпійських Іграх 2018 у Пхенчхані. Українець впевнено йшов до золота, успішно пройшовши два відбіркові фінали. У суперфіналі Олександр бездоганно виконав всі елементи і отримав від суддів максимальні 128, 51 бала.

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