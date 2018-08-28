Український призер Олімпіади підтримав "Динамо" перед матчем з "Аяксом": фото
Срібний призер Олімпійських ігор-2016 українець Жан Беленюк поділився світлиною в соцмережах, на якій він підтримав київське "Динамо" перед матчем плей-оф Ліги Чемпіонів проти "Аякса".
Беленюк процитував пісню відомої української групи "Бумбокс", а також жартома попросив вибачення в титулованого гімнаста Олега Верняєва, який вболіває за "Шахтар".
Читайте також: Динамо – Аякс: де дивитися онлайн матчу Ліги чемпіонів
Нагадаємо, що матч-відповідь раунду плей-оф Ліги Чемпіонів "Динамо" – "Аякс" відбудеться 28 серпня на НСК "Олімпійський". Початок – о 22:00.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"2 червня 2010 , 18:20
Баскетболісти "Х'юстона" капітулювали перед "Ютою"3 грудня 2013 , 10:48
Ферна асистує, Агуеро забиває найбільше в АПЛ. "Вест Хем" - "Ман Сіті" - 1:3. ВІДЕО19 жовтня 2013 , 21:50
На матчі "Фламенгу" - "Шахтар" вивісили провокативний банер про "ДНР". ФОТО19 січня 2015 , 18:29