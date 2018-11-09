Український пілот дебютував у тестах Формули-4: фото та відео

Український гонщик Іван Пеклін провів тести на французькій Формулі 4. Тести проходили на легендарній трасі в Ле-Мані.

В тестах загалом взяло участь 8 пілотів. При цьому шість з них вже мали досвід виступів у різних національних чемпіонатах Ф4. У той час як 17-літній Іван Пеклін та ще один гонщик вперше сіли за кермо боліда. До цього вони виступали у картингу, який дещо відрізняється, пише motorsport.com.

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Заплановані одноденні тести були розбиті на п'ять 25-хвилинних сесій. У першій з них Іван Пеклін спробував проходити повороти у картинговому стилі. Тож в кінці сесії українець поступався найкращому пілоту майже 10 секундами. Після першої сесії почалася та робота, яка зазвичай прихована від очей глядачів, - з інженером та тренерами Академії FFSA.

У кінці другої сесії українець помітно пришвидшився та поступався кращому часу вже 6 секундами.

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У третій сесії відставання Івана складало лише три секунди від найкращого часу. При цьому він показував результати на рівні з пілотами, які вже виступали у Ф4.

У п’ятій сесії покращити свій час Пекліну завадив дощ. Однак для українця це стала нагода випробувати болід у дощову погоду та набратися необхідного досвіду.

Відео тесту Івана Пекліна