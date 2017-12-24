Український письменник Андрій Любка став лауреатом престижної премії

Український письменник та перекладач Андрій Любка отримав Премію імені Юрія Шевельова за досягнення в галузі есеїстики.

Премія імені Юрія Шевельова була заснована у 2013 році Києво-Могилянською бізнес-школою, спільно із видавництвом "Дух і літера", Українським центром Міжнародного ПЕН-клубу та Українським науковим інститутом Гарвардського університету.

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Відзнакою нагороджують за художню та наукову українську есеїстику, опубліковану впродовж останнього року.

Сам Любка у своєму Facebook написав, що він щасливий і "інші слова просто зайві".

Лауреатами премії вже ставали Тарас Прохасько (2012), Андрій Портнов (2013), Кость Москалець (2014), Олександр Бойченко (2015) та Вахтанґ Кебуладзе (2016).

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