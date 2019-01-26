Український півзахисник відмовив турецькому клубу, щоб отримати виклик від Шевченка

Український півзахисник Роман Безус, який цього тижня перейшов у бельгійський "Гент", відмовився від контракту з турецьким клубом. Безус заявив, що переїзд у Туреччину закрив би перед ним двері у збірну України.

Колишній півзахисник "Динамо" розповів, що останнім часом багато спілкувався зі своїми агентами.

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"Останнім часом ми багато спілкувалися з моїми агентами, і найбільш предметна розмова була з одним із турецьких клубів. Президент цієї команди навіть прилітав до Бельгії, ми зустрічалися, але я відповів відмовою", – цитує Романа "Команда №1".

Безус заявив, що він не перейшов у турецький клуб не через умови особистого контракту.

"Та ні. У цьому питанні все було якраз навпаки. Але я розумів, що після цього переходу мені доведеться забути про збірну України, а "Гент", сподіваюся, якраз допоможе туди повернутися", – резюмував півзахисник.

Безус 25 січня офіційно перейшов у бельгійський "Гент". Гравець підписав контракт з клубом терміном на 3,5 роки – до літа 2022 року.

За збірну України 28-річний гравець зіграв 19 матчів, в яких забив 4 голи. Раніше Роман грав за "Дніпро", "Ворсклу" та київське "Динамо".