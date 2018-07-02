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Український плавець оновив світовий рекорд: історичне відео

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Говоров оновив світовий рекорд
Говоров оновив світовий рекорд / fitlife.kiev.ua

Плавець Андрій Говоров 1 липня на дистанції 50 метрів батерфляєм встановив новий світовий рекорд.

Про це повідомляє XSport.

Під час фіналу змагань в Італії українець показав час 22,27 секунди. Це дозволило йому на 0,16 секунди побити світовий рекорд, який залишався незмінним з 2009-го.

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"Це історія! Я залишив у ній свій слід. Я дійсно щасливий показати щось особливе", – сказав плавець.

50 метрів батерфляєм є неолімпійської дистанцією. Втім на останньому чемпіонаті світу у 2017-му Говоров здобув бронзу на цій дистанції.

Рекорд Говорова:

 

Теги: Новини спорту плавання Рекорди
Джерело: 24 Канал
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