Український плавець Романчук фінішував третім на етапі Кубка світу у Японії
Український плавець Михайло Романчук виборов бронзову нагороду на Кубка світу в Токіо.
Наш спортсмен показав третій час (3.42,63) на дистанції 400 м вільним стилем, поступившись лише двом представникам Японії.
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Варто нагадати, що на попередньому етапі Кубка світу у Китаї Романчук фінішував другим на дистанції 400 метрів вільним стилем, а на дистанції 1500 метрів виборов золоту нагороду.
Джерело: 24 Канал
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