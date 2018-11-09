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      Український плавець Романчук фінішував третім на етапі Кубка світу у Японії

      16 Читать новость на русском
      Михайло Романчук
      Михайло Романчук / lb.ua

      Український плавець Михайло Романчук виборов бронзову нагороду на Кубка світу в Токіо.

      Наш спортсмен показав третій час (3.42,63) на дистанції 400 м вільним стилем, поступившись лише двом представникам Японії.

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      Варто нагадати, що на попередньому етапі Кубка світу у Китаї Романчук фінішував другим на дистанції 400 метрів вільним стилем, а на дистанції 1500 метрів виборов золоту нагороду. 

      Теги: Спорт плавання
      Джерело: 24 Канал
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