Український поліцейський працював на російський Генштаб: СБУ оприлюднила докази

Співробітники Служби безпеки України затримали працівника Нацполіції у Харківській області за підозрою у держзраді. Чоловіка звинувачують у співпраці з ГУ Генштабу Збройних Сил РФ.

Так, поліцейський використовував службове становище для збору і передачі своєму російському куратору таємної інформації, яка циркулює у МВС та Нацполіції, передають у СБУ.

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Підозрюваний у зраді поліцейський надавав куратору відомості про дислокацію і мобілізаційну готовність військових підрозділів і силових структур на території Харківської області, у тому числі задіяних у проведенні антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.



Таємні відомості, які чоловік передав до Росії і зберігав на власному комп'ютері

Зловмисник, зокрема, передавав своєму куратору дані про склад сил, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, укомплектування частин служби охорони порядку та безпеки мобілізаційними ресурсами. Поліцейський також здійснював збір і узагальнення інформації про патріотично налаштованих мешканців Харківського регіону.

Цю "підбірку" матеріалів він цинічно назвав "Нацисти та їх помічники у Харкові". Тут є повні установчі дані, ідентифікатори зв’язку, адреси проживання, сторінки у соцмережах стосовно понад п’ятисот українських громадян. Це і активісти громадських-політичних об’єднань, волонтерських рухів, добровольці Національної гвардії, учасники АТО та інші,

‒ наголосив представник СБУ.

Відомо, що завербували українського правоохоронця у російському місті Бєлгород. Так, поліцейський часто перетинав кордон із країною-агресором під час своїх вихідних. Ці поїздки він приховував перед оточенням під легендою, що нібито відвідував у Росії родичів.



До РФ він також передавав інформацію про патріотичних мешканців Харківської області

Про ідейну основу протиправної діяльності поліцейського свідчить також значна кількість виявлених матеріалів антиукраїнського змісту, пропаганди "Новоросії", "Харківської Народної республіки" та ідей "русского мира".

Наразі затриманому оголосили підозру у держзраді. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відео затримання правоохоронця, якого звинувачують у держзраді:

У Харкові затримали поліцейського, який працював на Генштаб Збройних сил РФ: