17:58
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Український поліцейський працював на російський Генштаб: СБУ оприлюднила докази

      1571 Читать новость на русском
      СБУ затримала поліцейського, якого підозрюють у держзраді
      СБУ затримала поліцейського, якого підозрюють у держзраді / фото з відкритих джерел

      Співробітники Служби безпеки України затримали працівника Нацполіції у Харківській області за підозрою у держзраді. Чоловіка звинувачують у співпраці з ГУ Генштабу Збройних Сил РФ.

      Так, поліцейський використовував службове становище для збору і передачі своєму російському куратору таємної інформації, яка циркулює у МВС та Нацполіції, передають у СБУ.

      Читайте також: Окупанти отримували українські паспорти: СБУ викрила шокуючу схему

      Підозрюваний у зраді поліцейський надавав куратору відомості про дислокацію і мобілізаційну готовність військових підрозділів і силових структур на території Харківської області, у тому числі задіяних у проведенні антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.


      Таємні відомості, які чоловік передав до Росії і зберігав на власному комп'ютері

      Зловмисник, зокрема, передавав своєму куратору дані про склад сил, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, укомплектування частин служби охорони порядку та безпеки мобілізаційними ресурсами. Поліцейський також здійснював збір і узагальнення інформації про патріотично налаштованих мешканців Харківського регіону.

      Цю "підбірку" матеріалів він цинічно назвав "Нацисти та їх помічники у Харкові". Тут є повні установчі дані, ідентифікатори зв’язку, адреси проживання, сторінки у соцмережах стосовно понад п’ятисот українських громадян. Це і активісти громадських-політичних об’єднань, волонтерських рухів, добровольці Національної гвардії, учасники АТО та інші,
      ‒ наголосив представник СБУ.

      Відомо, що завербували українського правоохоронця у російському місті Бєлгород. Так, поліцейський часто перетинав кордон із країною-агресором під час своїх вихідних. Ці поїздки він приховував перед оточенням під легендою, що нібито відвідував у Росії родичів.


      До РФ він також передавав інформацію про патріотичних мешканців Харківської області

      Про ідейну основу протиправної діяльності поліцейського свідчить також значна кількість виявлених матеріалів антиукраїнського змісту, пропаганди "Новоросії", "Харківської Народної республіки" та ідей "русского мира".

      Наразі затриманому оголосили підозру у держзраді. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

      Відео затримання правоохоронця, якого звинувачують у держзраді:

      У Харкові затримали поліцейського, який працював на Генштаб Збройних сил РФ:

       

      blog_ava
      Зеленський відмовився від дебатів на стадіоні 14 квітня, – Герасимов
      сьогодні
      8700
      Теги: Новини України СБУ Новини Харкова Поліція Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 17:54 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 20906
      Дебаты и выборы: почему из-за них мы забыли о главном
      сьогодні , 17:30 Дебаты и выборы: почему из-за них мы забыли о главном
      Павло Казарін 132
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Чому в "ДНР" та "ЛНР" помирає бізнес?
      сьогодні , 17:00 Чому в "ДНР" та "ЛНР" помирає бізнес?
      Олексій Чибісов 228
      Не час для емоцій, або Які питання не треба піднімати на цих виборах
      сьогодні , 16:03 Не час для емоцій, або Які питання не треба піднімати на цих виборах
      Анастасія Кримова 1130
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук