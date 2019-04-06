Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить

Це – Богдан Пантюшенко, позивний "Броня". Він у полоні окупантів з 18 січня 2015 року, тобто, вже більше чотирьох (!) років.

Командир танка "Броня" потрапив в полон під час операції біля селища Спартак, що в районі Донецького аеропорту.

Вночі, 6 квітня, бойовики опублікували відео, де представник ОБСЄ оглядає умови утримання наших військовополонених, а також розмовляє з ними. (А ще перед зйомками тричі цілує представницю "ДНР" – це нормально взагалі?! Дивіться фото!)

Але повернемося до Сергія. Знаєте, що він "попросив"? Сказав, що у нього є складнощі з відправкою листів додому, хотілося б їх вирішити.

Броня був в списках на обмін в грудні 2017 року. Але його не віддали. Думаю, ви знаєте, що танкістів, та ще й "взятих" біля ДАП, терористи катували з особливою жорстокістю. Але Пантюшенко не просто не зламався – він, як би страшно це не звучало, домовився з собою.

В одному з листів дружині Вікторії Пантюшенко військовий написав:

Я писав у минулому листі і підтверджую зараз, що по обміну ми собі не ставимо строки. Є думки, можливо поміняють під вибори чи президентські, чи парламентські... За рік чи п’ять... Я готовий до будь якого розвитку подій. Точніше – не готовий, а змирився з тим, що від мене нічого не залежить...

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