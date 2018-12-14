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      Український порно рейтинг-2018: яку і чому "полуничку" дивилися

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      Чому популярність порно в Україні зросла
      Чому популярність порно в Україні зросла / Відкриті джерела

      Українські користувачі несподівано значно підвищили позиції у рейтингу любителів інтернет-порно. Виросли у цьому списку аж на 11 пунктів за рік. Як змінилися вподобання українців та чому любителів "полунички" побільшало – розбиралися журналісти 24 каналу.

      Один з найпопулярніших порносайтів у світі опублікував цьогорічну статистику свого відвідування.  "Українські" результати виявилися цікавими.

      Український "прорив"

      У 2017 році в рейтингу користувачів платформи Pornhub Україна посіла 27 місце. Тоді у середньому українці витрачали тут на перегляд "полунички" 9 хвилин і 54 секунди.

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      За цей рік ситуація змінилася – і українці-прихильники Pornhub увірвалися в топ-20 найактивніших користувачів, посівши 16 місце. При цьому українські користувачі перегнали російських, аргентинських та швецьких любителів "гаряченького". А на перегляд витрачали цього року вже в середньому 10 хвилин 26 секунд.

      Психолог, експерт зі стосунків Роман Мельниченко у коментарі 24 каналу пояснив – не не "сексуально схвильованих" українців стало більше, а технічний прогрес.

      Більше порно дивитися стали, бо технічний прогрес сприяв тому, що порно вийшло на новий рівень. Збільшилася кількість переглядів з телефону. Більше девайсів, кращий інтернет – більше доступу до порноресурсу. Раніше були відеомагнітофони – порно було малою. З'явився інтернет – і трафік порно росте з кожним роком,
      – уточнив психолог.

      Він також зазначив, плюс до всього – телефон не доступний іншим. Є пароль, відбиток пальця, і значно складніше зайти і з'ясувати – що ж ти таке дивишся. Тому люди менше бояться, що їх "засічуть" за переглядом порно, і, відповідно, його дивляться.

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      Аніме-порно замість "турецького"

      Дещо змінилися і вподобання наших співвітчизників на Pornhub. Аналітики платформи відзначили, що загалом приріст українських переглядів забезпечили абсолютно нові користувачі платформи, на це вказують суттєві зміни в уподобаннях контенту: на 367% виріс запит "Аніме" на 113% - "Хентай" і на 79% - "Мультфільм". А в 2017 найбільший прорив продемонстрував запит "турецьке порно", його шукати на 1367% частіше.

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      Якщо порівнювати популярні запити за віковими групами в цілому, то "хентай" і "аніме" в лідерах у користувачів віком від 18 до 24 років. І оскільки ці категорії сприяли росту кількості переглядів українських користувачів за останній рік, можна зробити висновок, що саме людей такого віку побільшало серед українських прихильників Pornhub.

      Психолог пояснив – сьогодні ігрова індустрія має величезний вплив. Бюджети ігор такі ж як і в голівудських блокбастерів, є реклама тощо. Раніше в іграх робився наголос на реалістичність. Коли з'явився доступ до планшетів і телефонів – почали знижуватися вимоги до реалістичності.

      Відповідно, почала домінувати мультяшна графіка. І вона робиться з сексуальним підтекстом, як жіночі, так і чоловічі фігури. Діти, яким батьки купують планшети і смартфони, вже в іграх стикаються з першими елементами порно: наприклад, коли аніме-героїня з пишним бюстом і довгими ногами "мочить" монстрів. І фантазії дитини в цю сферу йдуть,
      – зауважив Роман Мельниченко.

      Він додав, що на сьогодні ще не вивчено, до яких результатів це призведе, але що ігрова індустрія має вплив в тому числі на сексуальні вподобання – вже очевидно.

      Чому українці шукають "рашн"

      Минулого року у пошуку порноресурсу запит на "російське" порно були в трійці лідерів серед українських шукачів. А цього року  "росіяни" змістилися на 5 місце.

      Роман Мельниченко пояснив: високий запит на "рашн гьол" – не стосується політики і відносин між українцями і росіянами. Це маються на увазі не російські дівчата, а слов'янки –як відомо, найкрасивіші у світі.

      Крім того, з появою смартфонів високий запит на приватне порно. Не постановочне. І якраз в цьому випадку в пошуку фігурує запит "русские". Це якраз пошук приватного відео з дівчатами (чи й хлопцями) слов'янської зовнішності,
      – роз'яснив експерт.

      Жінки і чоловіки

      У минулому році жіноча частина всіх українських користувачів порно-ресурсу складала 20%. Цього року їх стало більше – 27%. Для порівняння, найбільше жінок – 38% – серед філіпінських користувачів. Найменше – 24% – серед німецьких.

      Це загальносвітова тенденція. Жінки "підтягуються" до чоловіків. Усі світові дослідження показують, що жінкам порнографія так само подобається, як і чоловікам, просто раніше був патріархальний тиск. Зараз він послаб. А насправді ж природнє лібідо жінки вище, ніж у чоловіка. Але в патріархальному суспільстві думали, що навпаки. Зараз знімаються ці бар'єри, суспільні забобони, і жінки теж дивляться порно,
       – прокоментував Роман Мельниченко.

      За словами психолога, в цілому перегляд порнографії не шкідливий. Крім випадків, коли у людини компульсивний розлад – коли вона не може збуджуватися ні від чого, лише від перегляду порно. Це вже не здорово.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Публікації Інтернет Секс Порно Психологія Статті Здоров'я
      Джерело: 24 канал
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