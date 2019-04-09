Український потяг увійшов до списку найкращих нічних маршрутів Європи: що відомо

Спальний поїзд "Київ – Варшава" увійшов до списку кращих нічних поїздів Європи. У списку найкращих маршрутів – 20 поїздів.

Список склали журналісти авторитетного американського ЗМІ – CNN. Видання склало список найкращих нічних маршрутів, ґрунтуючись на даних сайту, присвяченого подорожам The Manin Seat 61. Маленькою перемогою української залізниці вже встиг похвалитися на своїй Facebook-сторінці міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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Вітаю "Укрзалізницю"! Потяг Київ – Варшава ввійшов до переліку CNN Найкращих нічних поїздів Європи. Потяг #1 йде в ЄС!

– написав він.

Серед поїздів, що увійшли до списку: Caledonian Sleeper: Лондон, Англія – Форт Вільям, Шотландія, Trenhotel Lusitania: Мадрид, Іспанія – Лісабон, Португалія, Thello: Париж, Франція – Рим, Італія, Tolstoy: Гельсінкі, Фінляндія – Москва, Росія, "Российские железные дороги": Москва, Росія – Ніцца, Франція, Venice Simplon-Orient-Express: Лондон, Англія – Венеція, Італія та інші.

Про український поїзд у CNN пишуть таке:

"Цей експрес здійснює перевезення пасажирів з Варшави до Києва з можливістю спати в купе з трьома особами, а також – у двомісному або одномісному купе. Подорож займе понад 17 годин, харчування пасажирів не передбачене. Проте ви можете отримати ранковий чай або каву і перекус".