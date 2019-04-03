Український прапор та книга Нємцова: в Росії затримали 17-річного хлопця "за екстремізм"

У російському Кірові у вівторок, 2 квітня, ФСБ затримала 17-річного активіста Каріма Зянчуріна. Його квартиру кілька годин обшукували, руйнуючи меблі. Знайшли книгу Бориса Нємцова "Путін. Війна" і український прапор. Їх записали до "підозрілих предметів".

О 6 ранку в квартиру хлопця увірвалися співробітники ФСБ і три години проводили обшук. Домашні речі розкидали, меблі трощили, а звичайний чай з травами намагалися описати як наркотичну речовину. Про це повідомило "Радіо Свобода".

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Зрештою, чай вирішили не займати, зате до опису "підозрілих предметів" потрапили книга Бориса Нємцова "Путін. Війна", друковані матеріали руху "Відкрита Росія" Михайла Ходорковського і – український прапор.

Комп'ютери, телефони, карти пам'яті, флешки – все це вилучили "для дослідження" як докази "екстремістської діяльності". А підлітка разом з батьком доправили в управління ФСБ, де ще три години допитували. Адже Карім Зянчурін, на думку слідчих, читав "екстремістські матеріали" в соцмережах.

Наразі Каріму Зянчуріну, за його словами, присвоєно статус свідка у кримінальній справі про екстремістські публікації в інтернеті. А після допиту його відпустили на свободу.



Каріма Зянчурін – "свідок публікації екстремістських матеріалів в інтернеті"

До слова, Карім Зянчурін у 12 років переніс кілька надважких операцій з пересадки печінки, донором якої був його власний батько. Через низку вроджених захворювань він змушений постійно приймати ліки. Але при цьому активно бере участь у житті міста та країни, має сформований світогляд і громадянську позицію: "Чим більше держава прагне забороняти, тим більше людей відлучатимуться від цієї держави. І хоч влада може зробити людей жебраками утричі – їй від цього краще не стане".