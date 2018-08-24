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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Український призер чемпіонату Європи розповів про жахливі житлові умови

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Сергій Никифоров
Сергій Никифоров

Бронзовий призер чемпіонату Європи-2018 Сергій Никифоров заявив, що після анексії Криму зазнає серйозні житлові проблеми.

Крім бронзи чемпіонату Європи в Берліні на рахунку Никифорова також є бронза чемпіонату Європи-2017 у приміщенні, пише Xsport.

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У манежі є маленька кімната, там не розвернутися, не повернутися. Я там живу, але це тимчасово. Богу тільки відомо, коли ця кар'єра закінчиться. Тоді мене можуть просто взяти і вигнати з манежу, – сказав український спортсмен.

Нагадаємо, що у Никифорова намагалися відібрати бронзову медаль чемпіонату Європи.

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Теги: Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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