Український прокурор по MH17, який не пройшов атестацію, надалі працюватиме у слідчій групі

Один із прокурорів, який працював у справі MH17, не має статусу прокурора після переатестації. Однак участь у міжнародній слідчій групі з розслідування катастрофи продовжить.

Певні зміни в Офісі генпрокурора відбулися, однак вони не вплинуть на співпрацю України з міжнародною слідчою групою. Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, пише "Європейська правда".

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З прокурорів, що здійснювали процесуальний нагляд у національному судочинстві лише один прокурор був "у темі" та мав достатні знання. Він лишився у міжнародній слідчій групі,

– зазначив Мамедов.

За його словами, наразі він працює там як державний службовець, – заступник начальника відділу (в Офісі генпрокурора). Мамедов не уточнив прізвище прокурора. Але, ймовірно, мова йде про Олега Пересаду.

Заступник генпрокурора також наголосив, що прокурор не провалив тестування, а лише "не виявив бажання брати участь у конкурсі".

До слова, раніше стало відомо, що у рамках реформи прокуратури звільнили українських прокурорів, які розслідували справу MH17.

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Що відомо про підозрюваних

Наразі прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України:

генерал-майору Сергієві Дубинському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

(Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак; колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову).

(Стрєлкову). полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

(Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску; громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

Суддя зазначив, що один з підозрюваних – колишній "міністр оборони" Ігор Гіркін, заперечує законність рішень нідерландського суду щодо катастрофи. Йому намагалися офіційно вручити повістку за адресою його реєстрації, а також зв'язатися з ним електронно. Тому суддя вважає, що Гіркін свідомо не приїхав до суду.

Основне про судове засідання

Жоден зі звинувачених 9 березня не прийшов на розгляд справи.

9 березня на розгляд справи. На резонансний судовий процес акредитували майже пів тисячі журналістів.

Справа наразі складається із 30 тисяч сторінок .

. Планується, що повний і всебічний розгляд триватиме протягом року.

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Коротко про катастрофу літака MH17

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, коли його збили на Донбасі неподалік Сніжного. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули .

. Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.



Катастрофа Boeing MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу