15:54
9 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Український прокурор по MH17, який не пройшов атестацію, надалі працюватиме у слідчій групі

      -
      Мамедов прокоментував участь прокурора по MH17, який не пройшов атестацію, у слідчій групі / vse.media

      Один із прокурорів, який працював у справі MH17, не має статусу прокурора після переатестації. Однак участь у міжнародній слідчій групі з розслідування катастрофи продовжить.

      Певні зміни в Офісі генпрокурора відбулися, однак вони не вплинуть на співпрацю України з міжнародною слідчою групою. Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, пише "Європейська правда".

      Дізнайтесь більше У Нідерландах триває суд у справі Boeing МН17: відео

      З прокурорів, що здійснювали процесуальний нагляд у національному судочинстві лише один прокурор був "у темі" та мав достатні знання. Він лишився у міжнародній слідчій групі,
      – зазначив Мамедов.

      За його словами, наразі він працює там як державний службовець, – заступник начальника відділу (в Офісі генпрокурора). Мамедов не уточнив прізвище прокурора. Але, ймовірно, мова йде про Олега Пересаду.

      Заступник генпрокурора також наголосив, що прокурор не провалив тестування, а лише "не виявив бажання брати участь у конкурсі".

      До слова, раніше стало відомо, що у рамках реформи прокуратури звільнили українських прокурорів, які розслідували справу MH17.

      Зверніть увагу Суд у справі МН17: відомий склад української делегації

      Що відомо про підозрюваних

      Наразі прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України:

      • генерал-майору Сергієві Дубинському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;
      • колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову).
      • полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;
      • громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

      Суддя зазначив, що один з підозрюваних – колишній "міністр оборони" Ігор Гіркін, заперечує законність рішень нідерландського суду щодо катастрофи. Йому намагалися офіційно вручити повістку за адресою його реєстрації, а також зв'язатися з ним електронно. Тому суддя вважає, що Гіркін свідомо не приїхав до суду.

      Основне про судове засідання

      • Жоден зі звинувачених 9 березня не прийшов на розгляд справи.
      • На резонансний судовий процес акредитували майже пів тисячі журналістів.
      • Справа наразі складається із 30 тисяч сторінок.
      • Планується, що повний і всебічний розгляд триватиме протягом року.

      Читайте також Підозрюваний по справі МН17 Дубинський веде розкішний спосіб життя в Росії, – ЗМІ

      Коротко про катастрофу літака MH17

      • Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, коли його збили на Донбасі неподалік Сніжного. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.
      • Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.


      Катастрофа Boeing MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: MH17 Нідерланди Офіс генпрокурора Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:26 Кримські татари і повернення Криму: Київ повинен визначитись з етнонаціональною політикою
      Павло Казарін
      сьогодні , 13:05 Воскресіння Кобзаря, або дивний новий світ
      Михайло Дубинянський
      сьогодні , 12:39 Шевченко та жінки: відверто про особисте життя генія
      Настя Сукач
      сьогодні , 12:00 Чи зможе Україна наздогнати Польщу?
      Анатолій Амелін
      сьогодні , 09:02 Тарас Шевченко: Кобзар, про якого не розповідали у школі
      Євгенія Мазур
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук