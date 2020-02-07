Український рекорд: золотовалютні резерви досягнули вершини 2012 року

Причем, по итогам января достигших своего восьмилетнего пика.

Так, за январь 2020 Украине удалось увеличить объем ЗВР на 3,9% до $26, 292 млрд. В последний раз подобный уровень ЗВР был зафиксирован в ноябре 2012 года.

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Хотелось бы данном контексте отметить два очень важных момента.

Первый, это то, что максимальный уровень ЗВР в Украине был зафиксирован в апреле 2011 года и составлял он $38,351 млрд. Однако, с этого периода началось стремительное сокращение ЗВР и по состоянию на январь 2014 года резервы составляли $17,8 млрд.

Второй, очень важный момент, это то, что сторонники дефолта с каждым разом как намекают на объявление о невозможности выполнения Украиной долговых обязательств, должны ознакомиться, хотя бы, с основным требованиями МВФ относительно не объявления, а лишь старта обсуждения дефолта. А это – неспособность государства обеспечить своими ЗВР трехмесячного импорта в страну.

С учетом же того, что ежемесячный импорт в Украину составляет в среднем $6 млрд, то нынешний уровень ЗВР погашает более чем 4-х месячное обеспечение оного.

Кстати, напомню, что по итогам 2019 года золотовалютные резервы Украины выросли на 22% до $25,3 млрд. Ожидается, что в 2020-м рост ЗВР превысит $29 млрд. Получится ли достигнуть этой планки?

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