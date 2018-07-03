Український рекордмен Говоров вперше розповів, як його намагались переманити в Росію

26-річний український плавець Андрій Говоров, який напередодні встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів, вперше розповів, як його намагались перекупити росіяни.

Плавець, який є уродженцем Севастополя, згадує, як вже після анексії Криму йому надходило чимало пропозицій із Росії.

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Був такий епізод, коли мені надійшли пропозиції з боку Росії – переїхати туди жити і виступати під їхнім прапором. Це було в той час, коли Крим перестав бути під нашим прапором,

– розповів плавець в інтерв'ю "УНН".

Він каже, що тоді звернувся за порадою до нардепа Андрія Павелка, який зараз є президентом ФФУ.

"Це та людина, яка надає мені підтримку постійно, ще з 19 років. Він мені допомагав і квартиру купувати, і отримувати квартиру за юнацькі олімпійські ігри, він постійно мене підтримує, і навіть останні два роки після Олімпіади він мені допоміг вийти з кризи підготовки, оскільки у мене були проблеми з оплатою тренера ... І саме Андрію Васильовичу я розповів про те, що у мене були пропозиції від РФ", – зізнався Говоров.

Плавець зазначає, що більше ніде про це не афішував, оскільки, за його словами, "пропозиції такого роду важко доказові".

Говоров запевняє, що перейти виступати під прапор іншої країни у нього бажання ніколи не було і він про це анітрохи не шкодує.

1 липня Андрій Говоров встановив світовий рекорд на змаганнях у Римі – дистанцію 50 метрів батерфляєм він подолав за 22,27 секунди.