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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Український рекордсмен світу виступить на Кубку світу в Росії

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Андрій Говоров
Андрій Говоров

Чемпіон Європи з плавання на дистанції 50 метрів батерфляй Андрій Говоров виступатиме на етапі Кубка світу в російському Казані, який пройде з 7-го по 9 вересня.

Про це сам спортсмен заявив у своєму Instagram.

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У березні цього року Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов своїм указом рекомендував не їздити на змагання в Росію, а також залишив без призових тих спортсменів, які все-таки поїдуть.

Проте, указ Міністра не завадив збірній України з дзюдо влітку взяти участь на чемпіонаті Європи в Єкатеринбурзі. А нещодавно стало відомо, що тенісистка Леся Цуренко заявилася на Кубок Кремля.

Нагадаємо, що 1 липня Андрій Говоров на дистанції 50 метрів батерфляєм встановив новий світовий рекорд. А пізніше Говоров здобув золоту нагороду на чемпіонаті Європи на своїй основній дистанції 50 метрів батерфляєм.

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Теги: Спорт плавання
Джерело: 24 Канал
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