Український репер Freel випустив кліп та розповів про дебютний сольний альбом
Український репер Freel випустив кліп на перший сингл зі свого дебютного альбому "Спалах", прем'єра якого запланована на 19 листопада.
Екранізований трек називається "Intro". Саме з цієї пісні і розпочнеться альбом.
Читайте також: Гурт лідера Slipknot вперше виступить у Києві: які вимоги поставили музиканти організаторам
В кліпі знялися друзі-музиканти Фріла: Ярмак, Фейм та Ден да Фанк з гурту "кАчевники", Дмитро Машкін з колективу "Stepan i Meduza". Режисером роботи став Богдан Якименко.
Ми хотіли зняти стріт-відео: з баскетболом, тверком, скейтами та танцями. Трек я написав буквально за півгодини, він вийшов максимально чесним та відвертим — я розповідаю, як працював на 4 роботах, як мені це одного дня остогидло і я вирішив писати альбом,
– сказав Фріл.
Відомий український репер Freel
Загалом у дебютний альбом "Спалах" увійшло 14 треків. З них 2 — це традиційні для хіп-хопу скіти (вставки між піснями, які підводять до наступних треків). Один з цих скітів спеціально для альбому "Спалах" записав письменник Сергій Жадан. Також на збірці буде і спільний трек з Ділею. Музиканти і раніше неодноразово співпрацювали: ще у 2010-му Діля та "На Відміну Ві"» випустили сингл "Обійми мене".
Це пісні про війну і кохання. Кілька років тому мені особливо не хотілося жити: я думав піти на фронт і там якось красивіше вмерти, хотів поїхати в Африку волонтером, але потім зміг взяти себе в руки і задумав написати "Спалах",
– додав репер.
Альбом поступить у продаж 19 листопада в iTunes.
Відео прем'єри кліпу (Увага! Присутня ненормативна лексика)