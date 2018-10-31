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      Український репер Freel випустив кліп та розповів про дебютний сольний альбом

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      Український репер Freel випустив кліп та розповів про дебютний сольний альбом
      Український репер Freel випустив кліп та розповів про дебютний сольний альбом / 24 канал

      Український репер Freel випустив кліп на перший сингл зі свого дебютного альбому "Спалах", прем'єра якого запланована на 19 листопада.

      Екранізований трек називається "Intro". Саме з цієї пісні і розпочнеться альбом.

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      В кліпі знялися друзі-музиканти Фріла: Ярмак, Фейм та Ден да Фанк з гурту "кАчевники", Дмитро Машкін з колективу "Stepan i Meduza". Режисером роботи став Богдан Якименко.

      Ми хотіли зняти стріт-відео: з баскетболом, тверком, скейтами та танцями. Трек я написав буквально за півгодини, він вийшов максимально чесним та відвертим — я розповідаю, як працював на 4 роботах, як мені це одного дня остогидло і я вирішив писати альбом,
      – сказав Фріл.

      Відомий український репер Freel
      Відомий український репер Freel

      Загалом у дебютний альбом "Спалах" увійшло 14 треків. З них 2 — це традиційні для хіп-хопу скіти (вставки між піснями, які підводять до наступних треків). Один з цих скітів спеціально для альбому "Спалах" записав письменник Сергій Жадан. Також на збірці буде і спільний трек з Ділею. Музиканти і раніше неодноразово співпрацювали: ще у 2010-му Діля та "На Відміну Ві"» випустили сингл "Обійми мене".

      Це пісні про війну і кохання. Кілька років тому мені особливо не хотілося жити: я думав піти на фронт і там якось красивіше вмерти, хотів поїхати в Африку волонтером, але потім зміг взяти себе в руки і задумав написати "Спалах",
      – додав репер.

      Альбом поступить у продаж 19 листопада в iTunes.

      Відео прем'єри кліпу (Увага! Присутня ненормативна лексика)

       

      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Музика LifeStyle
      Джерело: 24 канал
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