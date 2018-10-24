18:50
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Український режисер Слабошпицький зніматиме фільм разом з Бредом Піттом

      344 Читать новость на русском
      Мирослав Слабошпицький
      Мирослав Слабошпицький / Facebook

      Український режисер Мирослав Слабошпицький зніматиме фільм "Плем'я", продюсерами якого стануть Бред Пітт та Дарен Аранофські.

      Про це сам Слобошпицький повідомив у Facebook.

      Читайте також: Комедія "Скажене весілля" встановила касовий рекорд в українському кіно

      Він поширив посилання на відповідну новину в американському виданні Veriety.

      Сценарій фільму "Тигр" базуватиметься на книжці канадського журналіста Джона Вайанта. У ній описана реальна історія про напади на людей амурського тигра на далекому сході Росії в 90-х роках минулого століття.

      Права на екранізацію книги ще у 2010-му році викупила студія Focus. Спершу планувалось, що режисером стрічки стане культовий американський Даррен Аронофскі, а головну роль виконає Бред Пітт.

      Згодом обоє вирішили виступити у ролі продюсерів картини, а крісло режисера віддали українцеві Слабошпицькому.

      Хто такий Мирослав Слабошпицький?Український режисер, відомий за стрічкою "Плем’я" про інтернат для дітей з вадами слуху. Стрічка особлива тим, що стала першим фільмом у світі, знятим без єдиного слова – виключно українською мовою жестів, і при цьому не має субтитрів, інтертитрів чи закадрового голосу.

      Картина була у прокаті у десятках країн та була представлена на понад 100 кінофестивалях, де отримала понад 40 нагород – серед них Європейський кіноприз і 3 призи Каннського кінофестивалю.

      Теги: Новини України LifeStyle Кіно Новини культури Бред Пітт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 25 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Ми разом". Медик-волонтер розповів про роботу в АТО та настрої бійців на передовій
       18 грудня 2014 , 23:35
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      Роналду визнаний найкращим спортсменом року за версією світових інформагентств
       27 грудня 2016 , 15:51
      У Києві водій побив поліцейського битою
       11 травня , 13:59
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук