Український режисер Слабошпицький зніматиме фільм разом з Бредом Піттом

Український режисер Мирослав Слабошпицький зніматиме фільм "Плем'я", продюсерами якого стануть Бред Пітт та Дарен Аранофські.

Про це сам Слобошпицький повідомив у Facebook.

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Він поширив посилання на відповідну новину в американському виданні Veriety.

Сценарій фільму "Тигр" базуватиметься на книжці канадського журналіста Джона Вайанта. У ній описана реальна історія про напади на людей амурського тигра на далекому сході Росії в 90-х роках минулого століття.

Права на екранізацію книги ще у 2010-му році викупила студія Focus. Спершу планувалось, що режисером стрічки стане культовий американський Даррен Аронофскі, а головну роль виконає Бред Пітт.

Згодом обоє вирішили виступити у ролі продюсерів картини, а крісло режисера віддали українцеві Слабошпицькому.

Хто такий Мирослав Слабошпицький?Український режисер, відомий за стрічкою "Плем’я" про інтернат для дітей з вадами слуху. Стрічка особлива тим, що стала першим фільмом у світі, знятим без єдиного слова – виключно українською мовою жестів, і при цьому не має субтитрів, інтертитрів чи закадрового голосу.



Картина була у прокаті у десятках країн та була представлена на понад 100 кінофестивалях, де отримала понад 40 нагород – серед них Європейський кіноприз і 3 призи Каннського кінофестивалю.