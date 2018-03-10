Український розробник представив LED-лампу для креативних фото в Instagram

Українець Олексій Тищенко презентував на платформі колективного фінансування Indiegogo мобільну лампу на основі LED-технології. Її особливість — можливість пристрою змінювати кольори світла та регулювати роботу лампи за допомогою смартфона через окремий додаток.

Про це повідомляє Na chasi.

Пристрій, розроблений Тищенком, повністю автономний, невеликих розмірів та випромінює яскраве кольорове освітлення. Також лампа водостійка, отже її можна брати із собою будь-куди. Сам автор проекту розповів, що пристрій призначений для усіх, хто захоплюється творчою фотозйомкою та експериментує в Instagram.

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Розроблений ґаджет має 400 режимів освітлення і випромінює близько 16 мільйонів кольорів. Керувати пристроєм можна за допомогою смартфону. Звичайна лампа обійдеться в 150 доларів, а за освітлювач довжиною в 1 метр доведеться викласти 180 доларів. Проте для тих покупців, які підримають проект на краудфандинговій платформі, вартість складе 80 доларів.

Станом на 9 березня 2018 року таку лампу вже попередньо замовили 59 осіб. Загальна сума зібраних коштів перевищила 12 тисяч доларів.

Дивіться промо-відео проекту мобільної лампи