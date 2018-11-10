Український самбіст зробив пропозицію своїй дівчині на чемпіонаті світу: зворушливе фото

У другий день на чемпіонаті світу з самбо в Бухаресті українці завоювали чотири медалі – два срібла і дві бронзи.

Однак найбільш зворушливий момент стався після "срібного" фіналу українця Андрій Кучеренка у ваговій категорії до 62 кілограм, повідомляє Федерація самбо України.

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Після його завершення Андрій Кучеренко взяв мікрофон і сказав: "Хоча мені сьогодні не вдалося перемогти, але в мене є "золото"! Це Вікторія!" Після чого запропонував їй руку й серце. І почув заповітне: "Я згодна!".



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Для Кучеренка це третя срібна медаль чемпіонатів світу – до цього він був другим в Софії-2016 і Сочі-2017.

Зазначимо, що після двох днів змагань в активі нашої команди дев'ять медалей (2 золота, 4 срібла і 3 бронзи).

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