Український шахіст Нижник виграв престижний турнір у США
Вінницький гросмейстер Ілля Нижник став переможцем 46-го World Open 2018 у Філадельфії.
Українець набрав 7,5 очка з 9-ти і став одноосібним лідером. При цьому він випередив 197 учасників, серед яких 31 гросмейстер, повідомляють Українські шахи.
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Також у турнірі взяло участь ще троє українців. Киянин Павло Воронцов не зазнав жодної поразки і набрав 6 очок, ставши у підсумку 19-им. Євген Штембуляк та Денис Шмєльов закінчили змагання на 35 і 41 місцях відповідно.
Джерело: 24 Канал
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