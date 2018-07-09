Український шахіст Нижник виграв престижний турнір у США

Вінницький гросмейстер Ілля Нижник став переможцем 46-го World Open 2018 у Філадельфії.

Українець набрав 7,5 очка з 9-ти і став одноосібним лідером. При цьому він випередив 197 учасників, серед яких 31 гросмейстер, повідомляють Українські шахи.

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Також у турнірі взяло участь ще троє українців. Киянин Павло Воронцов не зазнав жодної поразки і набрав 6 очок, ставши у підсумку 19-им. Євген Штембуляк та Денис Шмєльов закінчили змагання на 35 і 41 місцях відповідно.