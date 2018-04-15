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Український школяр створив унікальний смарт-бойлер

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Український школяр створив унікальний смарт-бойлер
Український школяр створив унікальний смарт-бойлер / Донецькі новини

На фестивалі стартапів, який відбувся в Маріуполі на базі Приазовського державного технічного університету, одним із переможців став 13-річний маріупольський школяр Кирило Стрельбицький. Хлопець презентував проект унікального смарт-бойлера.

Про це повідомляють "Донецькі новини".

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Поштовхом для початку роботи над проектом для хлопця стали постійні проблеми із трубчатим елекронагрівачем (ТЕН), який часто перегорав вдома у винахідника. Потім з'явилося припущення, що причина в частих включеннях і виключенні ТЕНу через заданий заводом-виготовлювачем режим підтримки постійної температури з амплітудою в 3 – 5 градусів.

Мій тато за спеціальністю інженер-механік і саме він запропонував мені зібрати такий прилад, який дозволив би контролювати процес та змінювати режим роботи. Пристрій повинен підключатися до Інтернету і виводити на сайт всі зібрані дані статистики. Це було початком. Потім з'явилася ідея зробити так, щоб, подивившись статистику, можна було вибрати більш економний режим,
– розповів юний винахідник.


Винахід українського школяра, який дозволить економити електроенергію

Кирило не лише розробив проект, але вже й успішно його запустив. Вдома у хлопця новинка успішно працює вже більше року, тим самим економить майже 1,5 тисячі гривень сімейного бюджету.

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Журі конкурсу визначило, що проект восьмикласника не тільки унікальний, але й він може принести значну практичну користь. Створений Кирилом смарт-бойлер користуватиметься попитом як у звичайних споживачів, так і у представників малого та середнього бізнесу.

Теги: Техно Новини України Новини Донецька Ґаджети Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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