Український школяр встановив рекорд, не пропустивши жодного уроку за час навчання

Учень із Харкова Деоніс Ткемаладзе не пропустив жодного уроку протягом 11 років навчання у школі. Таким чином хлопець встановив рекорд України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

"Найсумлінніший учень України підтвердив своє досягнення щоденниками та шкільними журналами за 11 років. А довідку, яка підтверджує це досягнення, підписав не лише директор школи, а й ще 18 педагогів, які засвідчили цей неперевершений рекорд", – написала Вєтрова.

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