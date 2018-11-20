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      Український школяр встановив рекорд, не пропустивши жодного уроку за час навчання

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      Школяр з Харкова встановив рекорд України, не пропустивши жодного уроку
      Школяр з Харкова встановив рекорд України, не пропустивши жодного уроку / Кадр з відео

      Учень із Харкова Деоніс Ткемаладзе не пропустив жодного уроку протягом 11 років навчання у школі. Таким чином хлопець встановив рекорд України.

      Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

      "Найсумлінніший учень України підтвердив своє досягнення щоденниками та шкільними журналами за 11 років. А довідку, яка підтверджує це досягнення, підписав не лише директор школи, а й ще 18 педагогів, які засвідчили цей неперевершений рекорд", – написала Вєтрова.

      Читайте також: Вражаючі досягнення українців з Книги рекордів Гіннеса

       

      Теги: Новини України Новини Харкова Рекорди Освіта Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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