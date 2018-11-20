Український школяр встановив рекорд, не пропустивши жодного уроку за час навчання
Учень із Харкова Деоніс Ткемаладзе не пропустив жодного уроку протягом 11 років навчання у школі. Таким чином хлопець встановив рекорд України.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.
"Найсумлінніший учень України підтвердив своє досягнення щоденниками та шкільними журналами за 11 років. А довідку, яка підтверджує це досягнення, підписав не лише директор школи, а й ще 18 педагогів, які засвідчили цей неперевершений рекорд", – написала Вєтрова.
Читайте також: Вражаючі досягнення українців з Книги рекордів Гіннеса
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Головні новини 20 березня: Загострення на фронті, невтішна демографія21 березня 2017 , 08:04
Банк Януковича вимагає від "Чорноморнафтогазу" більше 150 мільйонів1 грудня 2014 , 10:18
Український голкіпер розповів про адаптацію та майбутнє в Реалі16 серпня , 09:15