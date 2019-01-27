Український шпажист Нікішин виграв медаль на змаганнях у Катарі

Український шпажист Богдан Нікішин виграв бронзову нагороду на Гран-прі в катарській Досі. Нікішина у півфіналі зупинив іспанець Юлен Перейра.

38-річний Нікішин, який є другим номером світового рейтингу, почав виступ з 1/32 фіналу.

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У першому матчі українець переміг представника Гонконгу Фон Хой Суня (15:8). Далі українець здобув перемогу над співвітчизником Ігорем Рейзліним (15:11), вибив з боротьби нідерландського фехтувальника Баса Вервейлена (15:13).

У поєдинку за потрапляння у півфінал Нікішин виявився сильнішим за росіянина Сергія Біду (15:11). В 1/2 фіналу український шпажист програв 23-річному іспанцеві Юлену Перейрі з рахунком 9:15.

Таким чином Нікішин втретє у кар'єрі виграв бронзову медаль на турнірі в Досі. Раніше лідер збірної України піднімався на третю сходинку п'єдесталу пошани у 2014 і 2006 роках. У нинішньому сезоні ця нагорода стала першою в активі Богдана.

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