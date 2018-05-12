Український шпажист здобув срібло на етапі Кубка світу в Парижі
Український шпажист Богдан Нікішин виборов срібло на престижному турнірі – етапі Кубка світу у Парижі.
У фіналі українець поступився дворазовому чемпіону світу Ніколаю Новосьолову з Естонії.
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Для Богдана Нікішина це вже четверта медаль на подібних змаганнях в цьому сезоні. Раніше наш фехтувальник виграв срібло в Берні та Хайденхаймі, а також став переможцем у Ванкувері. Щодо етапу Кубка світу у Парижі, то до 2018 року найкращим результатом українця було 11-те місце.
Джерело: 24 Канал
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