Український скрипаль виконав авторську мелодію на скелі у Норвегії: чарівне відео

У рамках проекту #СвітОчимаСкрипаля український музикант Святослав Кондратів записав вражаюче відео на легендарному місці у Норвегії – Trolltunga (Язик Троля).

Всесвітньо відомий скрипаль розповів, що вже давно мріяв про подорож до Язика Троля. Норвегія відома своїм суворим та холодним кліматом, тож музиканту довелося стикнутися одразу з декількома випробуваннями, пише "РБК".

Читайте також: Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні

Він згадав, що до останнього не вірив, що у нього вийде відзняти матеріал для кліпу.

Викликів було дуже багато, і перший – це погода! Норвегія "славиться" своїм холодним кліматом, де навіть влітку у горах часто йде сніг, а сонячні дні можна полічити на пальцях однієї руки. 20 кілометрів пішки по горах під дощем та шквальним вітром – випробування ще те не тільки для мене, але й для всієї команди,

– наголосив Святослав.

Окрім того, всю дорогу до Язика Троля їх супроводжував постійний дощ і пориви вітру, які просто зносили з ніг.



Український музикант Святослав Кондратів

Другим викликом для скрипаля і його команди була ночівля в горах: на кам'янистих скелях, серед шквальних вітрів, за 15 кілометрів від найближчих людських осель. І попри це, зауважив скрипаль, інших відчайдух та шукачів пригод було чимало.

Знайти час, коли на локації зовсім не буде людей, майже неможливо. Але ми все здолали й все зробили! Краса, яку нам вдалося зняти, заворожує і манить,

– підсумував Кондратів.

Хто такий Святослав Кондратів?Це всесвітньо відомий український скрипаль. Лише за останні два роки Святослав Кондратів разом зі своєю командою відіграв понад 100 концертів на провідних концертних майданчиках України та написав понад 50 композицій для скрипки. Його називають "Першою скрипкою України" у жанрі pop-violin, адже це єдиний музикант у нашій країні, який своєю творчістю популяризує не тільки скрипку, але й сучасну інструментальну музику.





Український скрипаль

До слова, він виконав авторську мелодію ViKing на скелі Язик Троля. Це скеля незвичайної форми, яка височіє на захмарній висоті над мальовничим озером Рінгедалсватн у Норвегії.

Дивіться відео: Український скрипаль Кондратів зіграв на скелі над прірвою у Норвегії