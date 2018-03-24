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Український співак Kishe презентував кліп на запальну пісню: відео

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Kishe презентував новий кліп
Kishe презентував новий кліп / Фото з вільних джерел

Популярний український співак Андрій Кіше, більш відомий як Kishe, представив нову танцювальну пісню та запальний кліп. Знаменитість вже очікує теплу погоду, відтак створив сонячний настрій треком "В літо!"

Відео запального треку Kishe опублікував на YouTube-каналі, де прихильники написали десятки захоплених коментарів.

Кліg "В літо!" вийшов не менш гарячим, як сама назва композиції. Сонячні пляжі, яхти та шалені вечірки, в яких беруть участь оголені дівчата – таким зобразив теплу пору року режисер Олександр Швець. Відео створювали під пильним наглядом самого співака.

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Не обійшовся кліп без запальних танців, які так полюбляє Kishe. Тому "мегалітній" трек не може залишити когось байдужим, адже з перших нот музика змушує підтанцьовувати.

Дивіться відео кліпу на гарячий трек "В літо!":

Теги: LifeStyle Новини України Музика
Джерело: 24 Канал
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