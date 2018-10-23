Український співак LAUD представив дебютний альбом "Музика"

23 жовтня світ побачив дебютний альбом українського співака LAUD. Альбом отримав назву "Музика" і містить дванадцять композицій: дев'ять українською мовою, дві російською та одну англійською.

Одночасно з альбомом співак представив і новий відеокліп "Подоляночка".

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Дивіться кліп LAUD на пісню "Подоляночка": відео

"Ми вирішили назвати мій дебютний альбом "Музика". Назва проста, але містка – пісні, які записані на цій платівці, зроблені за всіма канонами жанру і з душею. Звичайно, так думає кожен артист, але для мене цей альбом – моє перше слово в

мистецтві. Так, це танцювальна поп-музика, але вона справжня, чесна. Я впевнений, що вона зачепить серця і подарує радість, саме для цього ми її і створювали", – каже артист.

За словами співака, всі пісні альбому об'єднані темою кохання і стосунків.

Альбом LAUD "Музика":

Столичній публіці LAUD представить альбом на сольному концерті, який відбудеться 7 листопада в клубі Atlas.

Хто такий LAUD? LAUD – це творчий псевдонім українського співака і композитора Влада Каращука, під яким він почав виступати навесні 2017-го, після підписання контракту з продюсером Джамали Ігорем Тарнопольським і лейблом Enjoy Records.



Вперше про Влада заговорили в 2016-му – він пройшов прослуховування в шоу "Голос країни" на каналі 1+1 і потрапив в команду до Івана Дорна. Він дійшов до суперфіналу і посів четверте місце за результатами глядацького голосування.



У лютому 2018 співак взяв участь у Національному відборі пісенного конкурсу "Євробачення-2018" з композицією Waiting. За результатами першого півфіналу він посів перше місце, отримавши найвищий бал від журі і сім балів від телеглядачів (за нього проголосувало тільки 15% глядачів).