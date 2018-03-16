Український співак Женя Галич переспівав "Вовчицю" Винника: відео

Лідер українського рок-гурту "O.Torvald" в ефірі української радіостанції пішов на музичний експеримент та переспівав у прямому ефірі композицію виконавця Олега Винника під назвою "Вовчиця".

Відповідне Youtube-відео вже з'явилось на каналі радіостанції "Люкс ФМ".

"Соліст гурту O.Torvald Женя Галич співає, як бог! Ми попросили його заспівати знамениту "Вовчиця" Олега Винника. І те, що ви зараз почуєте, вас просто вразить. Ось це був би дует – Женя і Олег!", – йдеться у підписі до відеоролику.

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І справді, Женя Галич швидко увійшов в образ Олега Винника і гучно переспівав його найпопулярніший хіт.

Женя Галич – переспів пісні "Вовчиця": відео дивитись онлайн

Нагадаємо, що декількома тижнями раніше зірка українського Youtube Jerry Heil представила переспів чотирьох пісень Олега Винника, які звучила на фоні мелодій зарубіжних хітів.