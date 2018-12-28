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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Український спортсмен потрапив до Книги рекордів Гіннеса

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      Львів'янин Олег Скавиш
      Львів'янин Олег Скавиш / Фото з відкритих джерел

      Львів'янина Олега Скавиша, який протягнув зубами корабель масою 600 тонн, внесли до Книги рекордів Гіннеса.

      Олег Тягнизуб став 50-м рекордсменом з України.

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      Церемонія вручення спеціальної відзнаки відбулася в Одесі. І невипадково, адже саме тут 30 жовтня львівський педіатр Олег Скавиш, відомий як "Тягнизуб", встановив світовий рекорд, протягнувши зубами корабель. 

      рекорд львів
      Львів'янин протягнув зубами корабель масою 600 тонн

      Під час нагородження чоловік вкотре вразив усіх своєю силою – на очах десятків людей він раптово зубами підняв у повітря дівчину.

      рекорд Львів
      Рекордсмен зубами підняв у повітря дівчину

      "На підтвердження світових рекордів потрібен рік, а може й більше. Так як Олег вже морально був готовий і знав про всі труднощі, і перешкоди цього процесу, нам вдалося це зробити за два тижні з моменту того, як всі документи були зібрані", – пояснив президент Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін.

      Дивіться відео встановлення рекорду: 

       

      "Свій рекорд я присвятив захисту безпритульних тварин і сам раджу всім це робити", – наголосив рекордсмен Книги рекордів Гіннеса Олег Скавиш.

      Теги: Спорт Рекорди Новини Львова Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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