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      Український стартап Grammarly залучив 90 мільйонів доларів інвестицій та став "єдинорогом"

      56 Читать новость на русском
      Офіс компанії Grammarly
      Офіс компанії Grammarly / dou.ua

      Протягом другого раунду фандрейзінгу заснований українцями Олексієм Шевченком і Максимом Литвином стартап Grammarly, залучив 90 мільйонів доларів і тепер коштує понад 1 мільярд доларів.

      Інвестували в компанію в ході другого раунду фонди General Catalyst, IVP і Spark Capital, повідомляє TechCrunch.

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      Тепер загальна сума залучених стартапом інвестицій склала близько 200 мільйонів доларів (два роки тому Grammarly залучила 110 мільйонів доларів). 

      Програмне рішення компанії для перевірки англійської граматики із застосуванням штучного інтелекту здатне підлаштувати загальний стиль написаного тексту в залежності від того, кому він адресований. Кожного дня Grammarly використовують понад 20 мільйонів людей.

      Гендиректор компанії Бред Гувер підтвердив, що це фінансування підіймає загальну вартість компанії до більш ніж 1 мільярда доларів. Завдяки цьому стартап офіційно став "єдинорогом".

      Ви можете скористатися Grammarly в кількох найпоширеніших браузерах, а також через різні додатки, включаючи мобільні платформи та Microsoft Office.

      До слова, раніше Український стартап GitLab залучив 268 мільйонів доларів інвестицій і тепер коштує 2,7 мільярда доларів.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Гроші Новини України Стартап
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