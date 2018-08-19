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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Український стрибун у воду Пригоров брав участь у змаганнях в окупованому Криму: фото

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Український спортсмен Олексій Пригоров взяв участь у змаганнях в Криму
Український спортсмен Олексій Пригоров взяв участь у змаганнях в Криму / Getty images

Український стрибун у воду, бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 Олексій Пригоров засвітився на змаганнях з екстремальних видів спорту в окупованому Криму.

Такий турнір відбувся 18 серпня у селищі Симеїз біля Ялти.

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Учасники змагань стрибали у відкрите море з трампліну, встановленого на висоті 27 метрів.

ЗМІ окупованого півострова хваляться, що попри санкції для участі у турнірі приїхало чимало іноземців. Зазначають, що були представники США, Великобританії, Франції, Колумбії, Мексики і навіть України.

Як інформує на своїй сторінці у Twitter представництво МЗС Росії у Криму, золото на змаганнях Cliff Diving World Cup виборов британець Ґері Хант, срібло – українця Олексія Пригорова, а бронза – в американця Кайла Мітріона.

На фото, яке розміщене у дописі, чоловік, який зайняв другу сходинку, дійсно схожий на українського стрибуна у воду та призера Олімпіади-2008 31-річного Олексія Пригорова.

Пригоров Крим змагання
Олексій Пригоров (крайній зліва) взяв участь у змаганнях в окупованому Криму

Пригоров стрибки у воду
Пригоров – бронзовий призер Олімпійських ігор 2008

Хто такий Олексій Пригоров?Український стрибун у воду, уродженець Харкова. Бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 2008 року у Пекіні. Цю олімпійську медаль він виборов в синхронних стрибках із триметрового трампліна в парі з Іллєю Квашею.

Пригоров також є чемпіоном Європи 2010 року і має звання заслужений майстер спорту.

У 2017-му році Пригоров перекваліфікувався і вперше взяв участь у змаганнях з хайдайвінгу – екстремальні стрибки у воду з великої висоти.

Теги: Новини України Новини спорту Водні види спорту Новини Криму Анексія Криму Скандал Ялта
Джерело: 24 Канал
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