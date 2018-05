Український танцівник Сергій Полунін оголився для знаменитого глянцю: пікантні фото

Український артист балету та знаменитий актор Сергій Полунін став обличчям нового випуску видання Zoo Magazine. Танцюрист знявся у дуже ефектній та спокусливій фотосесії.

Нідерландський глянець Zoo Magazine публікує випуски власних журналів з 2003 року і щороку світ бачить їх лише чотири рази. Імените видання про моду, мистецтво, літературу та архітектуру цього разу запросило для 59 випуску видання українського артиста балету Сергія Полуніна.

У фотоісторії Сергій позував у стильних образах модного будинку Dior. Автором модної фотосесії став митець Роджер Річ.

Сергій Полунін для Zoo Magazine

У своєму інтерв’ю українець розповів, що на його творчість та подальшу успішну кар’єру неабияк вплинули зйомки у відеокліпі знаменитого виконавця Hozier на пісню "Take me to church".

