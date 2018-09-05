Український танцівник Сергій Полунін закликає об’єднати Україну і Росію біля Кремля: відео

Всесвітньо відомий український танцівник Сергій Полунін взяв участь у флешмобі в соціальних мережах, де заявив, що мріє об’єднати Росію, Україну та Англію. У відеоролику чоловік також станцював балет на фоні російського Кремля у Москві.

Новий відеоролик Сергій Полунін опублікував у своєму профілі Instagram. За словами Полуніна, до флешмобу може долучитись кожен, знявши на відео свою творчість і вказавши три країни, які хоче об’єднати. Найкращі відео з хештегом #artup3 уродженець Херсона обіцяє опублікувати в YouTube і в акаунті "_artup3_" в Instagram.

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У відео український танцівник говорить, що мріє об’єднати такі 3 країни як Україна, Росія і Англія. Чи мав на увазі Полунін під Англією Велику Британію – наразі невідомо.

Привіт! Мене звати Сергій Полунін і я починаю новий "челлендж". Art up! Це моя творчість. Я хочу об’єднати Англію, Росію та Україну. Які три країни ви хочете об’єднати? Ваш хід! Джек Уайт! Тепер твоя черга!,

– заявив Сергій Полунін, передавши естафету американському рок-музиканту.

"Спасибі всім, хто вже взяв участь в "челленджі"! Дивіться "відеоартапи" перших сміливців на "_artup3_"", – прокоментував свій відеоролик Сергій Полунін, на якому він виконує рухи з балету на фоні Кремля.

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.



У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.