22:53
5 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 17°C
  • четвер
    24°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Український танцівник Сергій Полунін закликає об’єднати Україну і Росію біля Кремля: відео

562 Читать новость на русском
Сергій Полунін закликає об’єднати Україну і Росію біля Кремля: відео
Сергій Полунін закликає об’єднати Україну і Росію біля Кремля: відео / Скріншот з відео

Всесвітньо відомий український танцівник Сергій Полунін взяв участь у флешмобі в соціальних мережах, де заявив, що мріє об’єднати Росію, Україну та Англію. У відеоролику чоловік також станцював балет на фоні російського Кремля у Москві.

Новий відеоролик Сергій Полунін опублікував у своєму профілі Instagram. За словами Полуніна, до флешмобу може долучитись кожен, знявши на відео свою творчість і вказавши три країни, які хоче об’єднати. Найкращі відео з хештегом #artup3 уродженець Херсона обіцяє опублікувати в YouTube і в акаунті "_artup3_" в Instagram.

Читайте також: Українська зірка балету Сергій Полунін станцював в ефектному відеоролику

У відео український танцівник говорить, що мріє об’єднати такі 3 країни як Україна, Росія і Англія. Чи мав на увазі Полунін під Англією Велику Британію – наразі невідомо.

Привіт! Мене звати Сергій Полунін і я починаю новий "челлендж". Art up! Це моя творчість. Я хочу об’єднати Англію, Росію та Україну. Які три країни ви хочете об’єднати? Ваш хід! Джек Уайт! Тепер твоя черга!,
– заявив Сергій Полунін, передавши естафету американському рок-музиканту.

"Спасибі всім, хто вже взяв участь в "челленджі"! Дивіться "відеоартапи" перших сміливців на "_artup3_"", – прокоментував свій відеоролик Сергій Полунін, на якому він виконує рухи з балету на фоні Кремля.

 

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.

У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях. 

Теги: Новини України Україна – Росія Музика Соцмережі LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 5 вересня: наслідки викидів у Армянську, здорожчання алкоголю, відставка Продана
сьогодні, 22:13 Головні новини 5 вересня: наслідки викидів у Армянську, здорожчання алкоголю, відставка Продана
Жизнь и смерть Захарченко как напоминание лихих 1990-х – взгляд из Луганска
сьогодні, 22:04 Жизнь и смерть Захарченко как напоминание лихих 1990-х – взгляд из Луганска
Ольга Черненко
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
сьогодні, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Колосальні суми: на які неефективні ліки українці даремно витрачають гроші
сьогодні, 21:00 Колосальні суми: на які неефективні ліки українці даремно витрачають гроші
Віталій Шабунін
Росія хоче знищити Мінські угоди: думка експерта
сьогодні, 20:01 Росія хоче знищити Мінські угоди: думка експерта
Катерина Петренко
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук