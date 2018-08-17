Український тенісист Долгополов кардинально змінив імідж вперше за 15 років: фото

Перша ракетка України Олександр Долгополов кардинально змінив імідж після операції на руці.

Останні 15 років Долгополов був з довгим волоссям, однак через операцію на кисті спортсмену довелося внести корективи в зовнішній вигляд. Відповідне фото він опублікував у своєму Instagram.

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"Як виявилося, проблемно зав'язувати хвостик однією рукою. 15 років з довгим волоссям", – підписав фотографію Олександр Долгополов.

У нинішньому сезоні українець зіграв лише 10 матчів в ATP-турі через постійні травми, а в цьому місяці переніс операцію, яка вибила його з гри як мінімум до січня 2019 року.

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