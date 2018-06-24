Український тенісист Стаховський виграв перший титул у сезоні

Українець Сергій Стаховський виграв турнір у британському Ілклі, обігравши у фіналі Оскара Отте з Німеччини.

На перемогу українець витратив лише одну годину та 18 хвилин, впоравшись за два сети.

Читайте також: Українська тенісистка у напруженому матчі програла фінал у Великій Британії

У першому сеті у третьому та четвертому геймі тенісисти зуміли взяти по подачі суперника. Ще одну подачу суперника Стаховський виграв у дев’ятому геймі, з третього разу реалізувавши брейк-пойнт. У наступному геймі без зайвих проблем українець оформив перемогу у сеті.

Дев’ятий гейм на своїй подачі німець програв і у другому сеті. Зважаючи на те, що до цього тенісисти виграли всі свої подачі, то у наступному геймі Стаховський знову без проблем виграв гейм, а також сет і матч.

Стаховський – Отте 2:0 (6:4, 6:4)

Таким чином український тенісист виграв перший титул у цьому сезоні. До цього Стаховський у фіналі в одиночному розряді грав ще у серпні 2017 року у Порторожі, де завоював титул.