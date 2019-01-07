Український тенісист травмувався під час футбольної гри й пропустить важливі турніри

Український тенісист Ілля Марченко, маючи можливість зіграти кваліфікацію на Australian Open, вирішив пропустити турнір і зіграти на менш рейтингових змаганнях в Коламбусі й Орландо. Але й там 31-річному українцеві не вдалося провести жодного матчу.

Причиною стала травма, яку Ілля отримав під час футбольного матчу.

Читайте також: Долгополов продовжив падіння в рейтингу ATP

"Я спочатку вирішив не летіти до Австралії, віддавши перевагу двом слабшим турнірам в Америці. Але в кінці грудня невдало впав на плече під час футбольного матчу між нашою тенісною командою – FC Fuzate і словенськими візаві", – розповів Ілля в коментарі Xsport.

"Зробив МРТ, чекаю відповідь. За відчуттями, скоріше, з ребрами щось. І якщо так, то їх ніяк швидко не відновити – потрібен спокій і доведеться чекати, коли все заживе", – додав тенісист.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24