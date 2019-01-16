Український тенісист здобув дебютну перемогу на Australian Open

Українець Денис Молчанов і його напарник зі Словаччини Ігор Зеленай пробилися до другого кола парного розряду Australian Open-2019.

Матч тривав 1 годину і 26 хвилин. За цей час україно-словацький дует виконав 5 подач навиліт, допустив 1 подвійну помилку і виграв 3 гейми на прийомі. Їх суперники зробили 1 ейс, жодного разу не помилилися при введенні м'яча в гру, а також реалізували 1 брейк-поінт.

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Зазначимо, що для Молчанова це лише другий виступ в основній сітці Australian Open в парі. Денис дебютував на турнірі в 2012 році в дуеті з Олександром Долгополовим. Тоді українці вибули з боротьби після першого раунду.

В активі Дениса Молчанова по одній перемозі в парній сітці Roland Garros (2012) і на Wimbledon (2016).

У наступному колі українсько-словацький дует зустрінеться з колишніми лідерами парного рейтингу, французької парою Ніколя Маю/П'єр-Юг Ербер, які посіяні під п'ятим номером.

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